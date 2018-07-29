"Шахтер" прибыл на матч против "Арсенала" без трех игроков

29 июля в Харькове на ОСК "Металлист" "Шахтер" и "Арсенал" сыграют матч 2 тура УПЛ.

На игру с новичком элитного дивизиона Паулу Фонсека взял 19 футболистов. Из-за травм не прилетели защитники Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий. Также отбывает дисквалификацию Исмаили.

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Предварительная заявка "Шахтера" на матч против "Арсенала"

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Даниил Игнатенко;

Полузащитники: Александр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Сергей Болбат, Тайсон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий;

Нападающий: Жуниор Мораес.

Стартовый свисток арбитра матча "Шахтер" – "Арсенал-Киев" прозвучит в 19:30.

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