"Шахтер" продаст Ракицкого в "Зенит": стала известна стоимость трансфера

Российские СМИ вслед за украинскими сообщают о переходе защитника донецкого "Шахтера" в "Зенит". Украинский клуб получит круглую сумму за своего воспитанника.

Как стало известно "Чемпионату", "Зенит" сделал "Шахтеру" предложение о приобретении Ракицкого в размере около 10 млн евро.

Читайте также: "Динамо" и "Шахтер" поборются за талантливого форварда сборной Парагвая

Игрок, по данным издания, также заинтересован в переходе.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах. В его активе 1 гол и одна результативная передача. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 миллионов евро. Контракт Ракицкого с "Шахтером" действует до лета 2022 года. За время выступления в составе "горняков" футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.

Отметим, что в этом сезоне наставник "горняков" Паулу Фонсека не всегда доверял Ракицкому место в основе своей команды. Следовательно, "Шахтер" ищет нового защитника и, по предварительной информации, договорился о переходе летом Валерия Бондаренко из "Александрии".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram