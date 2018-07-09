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"Шахтер" разгромил "Витесс" в товарищеском матче

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"Шахтер" обыграл "Витесс"
"Шахтер" обыграл "Витесс" / shakhtar.org

"Шахтер" удачно провел контрольный поединок на сборах в Австрии. На этот раз команда Паулу Фонсеки крупно обыграла голландский "Витесс" - 4:1.

У дончан мячи забили игроки сборной Украины Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Виктор Коваленко и новоиспеченный игрок "горняков" Жуниор Мораес, у "Витесса" - Рой Беренс.

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В ходе второго сбора "Шахтеру" осталось провести лишь один матч. В четверг 12 июля соперником украинской команды станет турецкий "Бешикташ".

Напомним, в стартовом контрольном матче австрийского сбора "горняки" разобрались с венской "Аустрией" - 3:0.

"Шахтер" - "Витесс" 4:1

Голы: Степаненко 31, Бутко 57, Коваленко 76, Мораес 81 - Беренс 89

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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