"Шахтер" разгромил "Витесс" в товарищеском матче
"Шахтер" удачно провел контрольный поединок на сборах в Австрии. На этот раз команда Паулу Фонсеки крупно обыграла голландский "Витесс" - 4:1.
У дончан мячи забили игроки сборной Украины Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Виктор Коваленко и новоиспеченный игрок "горняков" Жуниор Мораес, у "Витесса" - Рой Беренс.
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В ходе второго сбора "Шахтеру" осталось провести лишь один матч. В четверг 12 июля соперником украинской команды станет турецкий "Бешикташ".
Напомним, в стартовом контрольном матче австрийского сбора "горняки" разобрались с венской "Аустрией" - 3:0.
"Шахтер" - "Витесс" 4:1
Голы: Степаненко 31, Бутко 57, Коваленко 76, Мораес 81 - Беренс 89
Источник: 24 Канал
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