"Шахтер" разгромно проиграл первый матч в 2019 году: видео

Донецкий "Шахтер", который недавно вышел из отпуска, разгромно проиграл первый матч в 2019 году. "Горняки" в контрольном матче были биты хорватским "Хайдуком".

Шахтер – Хайдук 1:4

Голы: Дентиньо, 30 – Цакташ, 21, Делич, 23, Жайро, 41, Теклич, 60

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Уже в первой половине игры "Хайдук" сумел дважды отличиться в воротах Андрея Пятова. На 21 минуте гол забил Цакташ, а через две минуты – Делич. "Шахтер" с ответом не замедлил и на 30 минуте Дентиньо сократил отставание.

Видео гола Дентиньо

Однако к концу первого тайма хорватский клуб восстановил преимущество в два мяча – гол на счету Жайро.

Во втором тайме номинальные гости сумели забить еще один гол и установили итоговый результат 1:4.

Следующий матч "Шахтер" проведут 26 января против "Карабаха" (Азербайджан).

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