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      "Шахтер" разгромно проиграл первый матч в 2019 году: видео

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      "Шахтер" разгромно проиграл первый матч в 2019 году: видео
      / twitter.com/fcshakhtar

      Донецкий "Шахтер", который недавно вышел из отпуска, разгромно проиграл первый матч в 2019 году. "Горняки" в контрольном матче были биты хорватским "Хайдуком".

      Шахтер – Хайдук 1:4
      Голы:       Дентиньо, 30 – Цакташ, 21, Делич, 23, Жайро, 41, Теклич, 60

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      Уже в первой половине игры "Хайдук" сумел дважды отличиться в воротах Андрея Пятова. На 21 минуте гол забил Цакташ, а через две минуты – Делич. "Шахтер" с ответом не замедлил и на 30 минуте Дентиньо сократил отставание.

      Видео гола Дентиньо

       

       

      Однако к концу первого тайма хорватский клуб восстановил преимущество в два мяча – гол на счету Жайро.

      Во втором тайме номинальные гости сумели забить еще один гол и установили итоговый результат 1:4.

      Следующий матч "Шахтер" проведут 26 января против "Карабаха" (Азербайджан).

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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