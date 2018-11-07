"Шахтер" разгромно уступил "Манчестер Сити" в Юношеской лиге УЕФА

"Шахтер" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги УЕФА, которую еще называют юношеской Лигой чемпионов, разгромно уступил "Манчестер Сити" – 1:4.

Открыть счет в матче удалось "горняками". Гол в ворота хозяев забил Чех после передачи Мудрика на 18-й минуте. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом "Шахтера", однако ударов в моментов было больше у англичан.

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"Шахтер" удержал победный счет до перерыва, а вот во втором тайме команда "посыпалась". Сначала Тейлор Ричардс на 54-й минуте восстановил паритет в матче, а на 63-й уже вывел "горожан" вперед, уверенно реализовав пенальти. Дончане не успели опомниться, как "небесно-голубые" еще дважды огорчили гостей усилиями Бенджамина Гарре и Лоренцо Гонсалеса.

"Шахтер" потерял все шансы на выход из группы F. После 4-х туров в активе "горняков" лишь одно очко и последняя позиция. Зато "Хоффенхайм", "Лион" и "Манчестер" Сити 9, 7 и 4 пункта соответственно.

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