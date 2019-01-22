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      "Шахтер" рискует потерять еще одного защитника

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      Ордец может покинуть Шахтер
      Ордец может покинуть Шахтер / Footboom.com

      Вслед за Ярославом Ракицким донецкий "Шахтер" может покинуть еще один центральный защитник. Летом ряды дончан рискует оставить 26-летний Иван Ордец.

      Как сообщает Sport Arena, Иван Ордец и "Шахтер" не могут договориться о новом контракте.

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      Действующее соглашение защитника с клубом заканчивается в конце июня 2019 года.

      Уже сейчас Иван может подписывать предварительное соглашение с любым другим клубом, но пока "Шахтер" и игрок пытаются согласовать продление контракта.

      Отметим, что Ордец – это не единственный центральный защитник, который в ближайшее время может покинуть "Шахтер". Ранее сообщалось, что Ярослава Ракицкого хочет приобрести российский "Зенит". Клубчы якобы ведут переговоры.

      В то же самое время "Шахтер" уже подписал контракт с центральным защитником "Александрии" Валерием Бондаренко. Он присоединится к "горнякам" летом.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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