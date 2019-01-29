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      "Шахтер" с новичками отправился на второй сбор в Турции: имена

      9 Читати новину українською
      "Шахтер" отправился на вторые сборы
      "Шахтер" отправился на вторые сборы / shakhtar.com

      Во вторник, 29 января, "Шахтер" отправится в Белек на свой второй сбор, который продлится до 7 февраля.

      Тренер "горняков" Паулу Фонсека взял на сбор 28 футболистов, включая новичков Валерия Бондаренко, Манора Соломона и Даниила Сикана.

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      Полный состав "Шахтера" выглядит следующим образом:

      Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин.

      Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили.

      Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон.

      Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан.

      На втором тренировочном сборе дончане проведут пять спаррингов. Поединки будут проходить с 31 января по 7 февраля.

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      Расписание спаррингов "Шахтера" на вторых зимних сборах:

      31 января, 10:00. "Шахтер" – "Хобро" (Дания)

      31 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)

      3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Партизан" (Сербия)

      4 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Ботев" (Болгария)

      7 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Ваккер" (Австрия)

      Первый официальный поединок "Шахтера" в 2019 году состоится 14 февраля в рамках Лиги Европы против "Айнтрахта".

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      Теги: Спорт Шахтер Футбол Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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