"Шахтер" с новичками отправился на второй сбор в Турции: имена
Во вторник, 29 января, "Шахтер" отправится в Белек на свой второй сбор, который продлится до 7 февраля.
Тренер "горняков" Паулу Фонсека взял на сбор 28 футболистов, включая новичков Валерия Бондаренко, Манора Соломона и Даниила Сикана.
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Полный состав "Шахтера" выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон.
Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан.
На втором тренировочном сборе дончане проведут пять спаррингов. Поединки будут проходить с 31 января по 7 февраля.
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Расписание спаррингов "Шахтера" на вторых зимних сборах:
31 января, 10:00. "Шахтер" – "Хобро" (Дания)
31 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)
3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Партизан" (Сербия)
4 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Ботев" (Болгария)
7 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Ваккер" (Австрия)
Первый официальный поединок "Шахтера" в 2019 году состоится 14 февраля в рамках Лиги Европы против "Айнтрахта".