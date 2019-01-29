"Шахтер" с новичками отправился на второй сбор в Турции: имена

Во вторник, 29 января, "Шахтер" отправится в Белек на свой второй сбор, который продлится до 7 февраля.

Тренер "горняков" Паулу Фонсека взял на сбор 28 футболистов, включая новичков Валерия Бондаренко, Манора Соломона и Даниила Сикана.

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Полный состав "Шахтера" выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Валерий Бондаренко, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Манор Соломон, Тайсон.

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде, Даниил Сикан.

И вновь привет, Турция! Второй тренировочный сбор начинается сегодня.



Кого Паулу Фонсека взял в Белек? Смотрите на сайте https://t.co/zgwba2MjSO pic.twitter.com/DRa3IBaLpa — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 29 января 2019 г.

На втором тренировочном сборе дончане проведут пять спаррингов. Поединки будут проходить с 31 января по 7 февраля.

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Расписание спаррингов "Шахтера" на вторых зимних сборах:

31 января, 10:00. "Шахтер" – "Хобро" (Дания)

31 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)

3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Партизан" (Сербия)

4 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Ботев" (Болгария)

7 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Ваккер" (Австрия)

Первый официальный поединок "Шахтера" в 2019 году состоится 14 февраля в рамках Лиги Европы против "Айнтрахта".

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