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      "Шахтер" с новичком Соломоном победил скромный датский клуб: видео

      10 Читати новину українською
      Шахтер победил скромный датский клуб
      Шахтер победил скромный датский клуб / shakhtar.com

      Донецкий "Шахтер" провел третий матч в рамках подготовки к новому сезону. "Горняки" победили скромный датский клуб "Хобро".

      Шахтер – Хобро 2:1
      Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90 – Педерсен, 67

      Читайте также: "Шахтер" разгромно проиграл первый матч в 2019 году: видео

      Первый тайм команды сыграли без забитых мячей, оставив все интересное на вторую половину.

      Первым удалось отличиться именно футболистам "Хобро". Открыл счет в игре на 67 минуте Педерсен. Однако за 11 минут Коваленко восстановил равновесие.

      Во втором тайме наставник дончан Паулу Фонсека выпустил нескольких лидеров команды и это дало результат. В частности, в конце матча отличился Жуниор Мораес.

      Также в этом матче дебютировал новичок "Шахтера" Манор Соломон.

      В предыдущей контрольной игре футболисты "Шахтера" победили азербайджанский "Карабах".

      Шахтер Хобро видеообзор матча

       

       

      Следующий товарищеский матч дончане проведут против польского "Леха".

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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