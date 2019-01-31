"Шахтер" столкнулся с серьезными кадровыми потерями, Фонсека проверит новых игроков

Донецкий "Шахтер" перед возобновлением футбольного сезона столкнулся с серьезными кадровыми потерями. Сейчас в команде только три здоровых центральных защитника.

В матче с датским клубом "Хобро", которого "Шахтер" победил, травмировался новичок команды защитник Валерий Бондаренко.

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"Он подвернул голеностоп, травмирован и не сможет тренироваться с нами до конца сбора. По той информации, что я имею сейчас, Бондаренко выбыл на 7-10 дней. Также травмирован Ордец. Действительно, у нас существует проблема с центральными защитниками. Сейчас есть только Хочолава, Кривцов и Матвиенко", – цитирует тренера "горняков" клубный сайт.

Фонсека подтвердил, что Иван Ордец также не сможет работать в общей группе до конца сбора. "Его восстановление продлится еще некоторое время".

Скорее всего, наставник дончан вызовет на сбор новых игроков.

"Увидим. Ситуация анализируется. Возможно, еще один-два игрока к нам присоединятся", – отметил португальский специалист.

Ранее команду покинул лидер защиты Ярослав Ракицкий. Футболист пополнил ряды российского "Зенита". Именно поэтому дончане поторопились с переходом Валерия Бондаренко из "Александрии". Сначала клуб договорился с игроком о переходе летом.

Ряды дончан также вскоре покинет Олег Данченко. Защитник, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе на правах аренды.

"Шахтер" уже 14 февраля сыграет первый матч в рамках 1/16 Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта".

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