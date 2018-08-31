"Шахтер" сыграет матч Лиги чемпионов при пустых трибунах: подробности

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал соперника донецкого "Шахтера" в группе Лиги чемпионов французский "Лион" проведением двух домашних поединков в еврокубках (второй – условно) при пустых трибунах и оштрафовал на 100 тысяч евро.

Организация наказала "Лион" за поведение фанатов перед матчем 1/8 финала Лиги Европы 2017/18 против московского ЦСКА (2:3).

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Тогда французские фанаты явно перешли границы дозволенного: бросали посторонние предметы на поле, использовали пиротехнику, пытались затеять драку.

Игра "Лион" – "Шахтер" начнется 2 октября в 22:00 по киевскому времени. Второй матч без болельщиков "Лион" проведет против "Хоффенхайма".

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