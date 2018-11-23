"Шахтер" сыграет против "Хоффенхайма": прогноз букмекеров на борьбу за плей-офф Лиги чемпионов

Матч с "Хоффенхаймом" станет для "Шахтера" ключевым в борьбе за путевку в весеннюю часть еврокубков. Причем "горняки" сохраняют шансы сыграть не только в Лиге Европы, но и в Лиге чемпионов. Такая же ситуация в группе сложилась и для немцев. Поэтому обеим командам нужна только победа.

Поэтому обеим командам сейчас нужна только победа. Иначе о плей-офф Лиги чемпионов можно забыть. А в случае поражения "Шахтер" и вовсе завершит групповой этап на последнем месте. Напомним, что в первом матче, который состоялся в Харькове, команды сыграли вничью. "Горняки" по ходу встречи дважды уступали в счете, но смогли избежать поражения.

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Согласно оценкам аналитиков Parimatch, сейчас главный претендент на победу – "Хоффенхайм". В пользу немцев говорит и привезенная из Украины ничья, и то, что теперь следует играть в родных стенах.

С другой стороны, если говорить о выходе из группы, здесь эксперты отдают предпочтение "Шахтеру" (17% против 9% у немцев).

Все же в следующем туре, который состоится 12 декабря, "Хоффенхайм" сыграет на выезде с "Манчестер Сити", а "Шахтер" будет принимать дома "Лион". Правда, насколько будут важны результаты тех матчей зависит от того, как команды сыграют сейчас. Это хорошо понимают и "горняки", и немцы, поэтому, скорее всего, сделают все, чтобы добыть такие важные три очка.

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Можно говорить о том, что у "Хоффенхайма" более значительный подбор исполнителей. Состав команды портал transfermarkt оценивает в 246,45 миллионов евро, тогда как "Шахтера" – в 103 миллиона евро. Зато у "горняков" более опытный тренер – Пауло Фонсека. Однако Юлиан Нагельсман (он одного возраста с нападающим дончан Мораэсом – обоим 31 год), уже может похвастаться бронзовыми медалями Бундеслиги. Так что и недооценивать его тоже не стоит.

"Ничья в домашнем матче еще ничего не значит, "Шахтеру" теперь реально выиграть на выезде у "Хоффенхайма". Другой вопрос, что сделать это будет очень трудно. Много кто ждал, что "Хоффенхайм" будет одной из самых слабых команд в этом розыгрыше, но оказался крепким орешком. Дома немцы сыграют еще увереннее. Важно, чтобы к этой игре все лидеры "Шахтера" были в оптимальном состоянии, восстановились те, у кого были микротравмы. Без них с "Манчестер Сити" было трудно, но, в то же время, поражение в Англии должно было встряхнуть команду. В Харькове "Шахтер" очень долго раскачивался. Да, был контроль мяча, но далеко от ворот соперника. Хочется агрессии у ворот соперника, чтобы в этот раз было больше атак горняков и ударов по воротам "Хоффенхайма", – рассказал экс-форвард "горняков" Андрей Воробей.

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Напомним, матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00. Онлайн матча, видео голов и обзор игры – на сайте 24 Канала.