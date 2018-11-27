"Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" в Юношеской лиге УЕФА и покинул турнир

"Шахтер" U-19 на выезде сыграл вничью с "Хоффенхаймом" в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 1:1

Голы: Онана, 55 – Муравский, 31

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На 31-й минуте "Шахтеру" удалось выйти вперед – Назарий Муравский дальним ударом метров с 23-ти рикошетом от штанги открыл счет забитым мячам в Юношеской лиге УЕФА.

Немцы отыгрались в начале второго тайма – "Хоффенхайму" удался прорыв по правому флангу, в результате которого Амаду Онана в касание точно пробил в ближний угол.

Отметим, что для продолжения борьбы за путевку в плей-офф "Шахтеру" на выезде нужно было обязательно обыгрывать "Хоффенхайм" и рассчитывать на победу "Манчестер Сити" в гостевом поединке со сверстниками из "Лиона".

После 5-и туров в активе "горняков" лишь одно очко и последняя позиция. Зато "Хоффенхайм" и "Лион" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, "Манчестер Сити" осталось 4 пункта.

Что такое Юношеская лига УЕФА? Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и 32 клубов-чемпионов национальных первенств среди юношей. Турнир создан по образцу южноамериканского Кубка Либертадорес U-20 и происходит на постоянной основе с сезона 2013/2014 годов. Киевский клуб принимает участие в юношеской Лиге чемпионов через путь национальных чемпионов, где 32 победители национальных чемпионатов играют стыковые матчи. В сезоне 2014/2015 в финальном матче играли юноши донецкого "Шахтера", однако уступили сверстникам из португальской "Бенфики".

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