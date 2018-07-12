"Шахтер" сыграл вничью заключительный матч на тренировочных сборах

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Бешикташем" в товарищеском матче, который стал последним для "горняков" на тренировочном сборе в Фельдене. Ни одна из команд за 90 минут не сумела поразить ворота соперников (0:0).

Таким образом, горняки в Австрии провели пять товарищеских матчей, в которых трижды выиграли и два раза сыграли вничью.

Читайте также: Стал известен гонорар победителя Суперкубка Украины по футболу

Следующий поединок "Шахтер" проведет уже в Украине. 21 июля, в Одессе, на стадионе "Черноморец" "горняки" поспорят с "Динамо" за Суперкубок Украины.

Напомним, до этого дончане уверенно обыграли венскую "Аустрию" (3:0), голландский "Витесс" из города Арнем (4:1) и датский "Брондбю" (3:2).

"Бешикташ" – "Шахтер" 0:0

"Шахтер": Пятов, Данченко (Бутко, 82), Кривцов, Ракицкий, Исмаили (Матвиенко, 63), Майкон, Степаненко, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 82), Фернандо (Болбат, 77), Мораес (Тотовицкий, 82) .