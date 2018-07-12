21:45
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, сегодня
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, сегодня
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Шахтер" сыграл вничью заключительный матч на тренировочных сборах

34 Читати новину українською
"Шахтер" сыграл вничью с "Бешикташем"
"Шахтер" сыграл вничью с "Бешикташем" / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Бешикташем" в товарищеском матче, который стал последним для "горняков" на тренировочном сборе в Фельдене. Ни одна из команд за 90 минут не сумела поразить ворота соперников (0:0).

Таким образом, горняки в Австрии провели пять товарищеских матчей, в которых трижды выиграли и два раза сыграли вничью.

Читайте также: Стал известен гонорар победителя Суперкубка Украины по футболу

Следующий поединок "Шахтер" проведет уже в Украине. 21 июля, в Одессе, на стадионе "Черноморец" "горняки" поспорят с "Динамо" за Суперкубок Украины.

Напомним, до этого дончане уверенно обыграли венскую "Аустрию" (3:0), голландский "Витесс" из города Арнем (4:1) и датский "Брондбю" (3:2).

"Бешикташ" – "Шахтер" 0:0

"Шахтер": Пятов, Данченко (Бутко, 82), Кривцов, Ракицкий, Исмаили (Матвиенко, 63), Майкон, Степаненко, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 82), Фернандо (Болбат, 77), Мораес (Тотовицкий, 82) .

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему судья, которая отказалась выносить "правильные" решения, забрала свои слова о давлении
сегодня, 21:30 Почему судья, которая отказалась выносить "правильные" решения, забрала свои слова о давлении
28
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сегодня, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 28
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
269
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
сегодня, 19:01 Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
Євгенія Мазур 115
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Оккупированный Крым хотят переименовать: озвучено новое название
 14 июня , 13:09
"Мост в никуда": в Меджлисе объяснили, почему Россия просчиталась с Крымским мостом
 21 мая , 09:22
Бой Ломаченко - Линарес: опубликованы оценки судей поединка
 13 мая , 11:58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук