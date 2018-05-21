"Шахтер" узнал имена возможных соперников в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов определились команды, которые сыграют на групповой стадии турнира. В целом известны имена 26 клубов из 32. Среди них и донецкий "Шахтер". Все они будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.

Точно известно, что "Шахтер" будет во второй корзине при жеребьевке. Поэтому из первой корзины ему попадется кто-то из этих клубов: "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", ПСЖ, "Порту". Также в первой корзине есть и российский "Локомотив", однако УЕФА разводит украинские и российские клубы. Еще один возможный соперник – победитель нынешней Лиги чемпионов, финал которой состоится в Киеве 26 мая – испанский "Реал" или английский "Ливерпуль".

Читайте также: Игроки "Реала" сдают свои билеты на финал Лиги Чемпионов в Киеве: стала известна причина

Среди других возможных соперников из третьей и четвертой корзины: испанская "Валенсия", немецкие "Шальке" или "Хоффенхайм", итальянский "Интер", французские "Монако" или "Лион", бельгийский "Брюгге", турецкий "Галатасарай" или чешская "Виктория". Стоит добавить, что если "Ливерпуль" проиграет в финале, он может попасться "Шахтеру", как команда из третьей корзины.

"Шахтер" точно не сыграет с испанским "Атлетико", немецкой "Боруссией" (Дортмунд), английскими "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянскими "Наполи" и "Ромой" и российским "Зенитом".

Заметим, что определились лишь 26 команд из 32, которые примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Еще две команды попадут через "путь не чемпионов" (среди претендентов – киевское "Динамо"), а четыре – "путем чемпионов".