"Шахтер" в любой момент может усилиться нападающим сборной Украины

Вице-президент полтавской "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о возможных кадровых изменениях в команде. В частности, функционер прокомментировал позицию нападающего в клубе.

По его словам, клуб в любой момент может потерять 25-летнего Владислава Кулача.

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"У нас есть три нападающих, нужен четвертый – надо думать. К тому же многое будет зависеть от позиции "Шахтера" по Владиславу Кулачу. Там такие условия арендного соглашения, что они могут в любую минуту забрать футболиста и развивать его в другом направлении", – цитирует Лысака "Полтавщина Спорт".

Отметим, что в текущем сезоне Кулач провел за "Ворсклу" 19 матчей во всех турнирах. В его активе 6 голов и 1 результативная передача. По данным Ttransfermarkt, его трансферная стоимость составляет 900 тыс. евро.

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