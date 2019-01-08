"Шахтер" в шаге от подписания футболиста сборной Израиля

"Шахтер" близок к завершению сделки по вингеру "Маккаби Патах-Тиквы" Манор Соломону.

19-летний игрок в ближайшее время станет футболистом "Шахтера", утверждает израильское издание sport1.maariv.

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По информации источника, Соломон уже прибыл в Украину, где в ближайшее время должен согласовать последние детали контракта и пройти медосмотр.

Также сообщается, что чемпион Украины выкупит 85% прав на футболиста за 6 миллионов евро, а контракт с игроком будет подписан на 4 года.

К слову, летом Манором всерьез интересовалась "Бенфика". Португальцы предложили "Маккаби" 5 млн евро, однако получили отказ.

В текущем сезоне Соломон сыграл за "Маккаби Петах-Тиква" 12 матчей и забил 2 гола.

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