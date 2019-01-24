"Шахтер" ведет переговоры о покупке еще одного нападающего

Донецкий Шахтер планирует усилить свой состав нападающим бразильского "Гремио" Тете. Чемпионы Украины намерены приобрести 18-летнего бразильца за 10 миллионов евро.

Украинский клуб предлагает за Тете 8 миллионов евро сразу и еще 2 миллиона в качестве бонусов, в случае успешного выступления бразильца в Европе, сообщает Globo Esporte.

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По информации издания, представители "горняков" начали переговоры с руководством бразильского клуба.

Тете недавно подписал новый контракт с "Гремио" до 2021 года, а его клаусула составляет 100 млн евро. Нападающий сейчас выступает за молодежную команду "Гремио".

Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил, что за "горняков" будет выступать бразильский полузащитник Маркос Антонио с португальского "Эшторила". Он может вскоре присоединиться к составу дончан.

Также донецкий "Шахтер" в это трансферное окно договорился о переходе центрального защитника "Александрии" Валерия Бондаренко и 17-летнего нападающего Даниила Сикана.

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