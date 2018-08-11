Шахтер – Ворскла: видео гола и моментов матча

Донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла" в матче 4-го тура УПЛ в первом тайме забили только один гол. Несмотря на то, что "горняки" больше владели мячом, гол забили именно гости.

По середине первого тайма "Ворскла" заработала право на угловой. После подачи Шарпар головой пробил по воротам. Мяч влетел точно под штангу. При этом голкипер Пятов даже не среагировал на данный момент.

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Гол Шарпара в ворота "Шахтера"

Сравнял счет Марлос уже после перерыва. Ему удался удар из-под защитников в дальний угол ворот.

Гол Марлоса в ворота "Ворсклы"

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Выйти вперед "горняки" сумели за несколько минут усилиям Степаненко. Полузащитник в касание в падении замкнул прострел с фланга Мораес. При этом бразилец сумел избежать офсайда. Атаку же разогнал Марлос.

Гол Степаненко в ворота "Ворсклы"

Увеличил отрыв своей команды Хочолава. Центральный защитник в касание пробил после розыгрыша углового в нижний угол ворот.

Гол Хочолавы в ворота "Ворсклы"

Разгром же оформил Мораес. Нападающий пробивал после паса с фланга от Тайсона, который сумел вырваться в быструю атаку.

Гол Мораеса в ворота "Ворсклы"

Шахтер – Ворскла 4:1

Голы: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораес, 74 – Шарпар, 27

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