"Шахтер" всегда будет украинским клубом, – Палкин резко ответил Хацкевичу

Александр Хацкевич на пресс-конференции "Динамо" перед матчем со "Славией" назвал "Шахтер" бразильской командой, а не на украинской.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в Facebook ответил на заявления главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича.

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"Я уверен, более того, даже убежден, что Хацкевич жалеет о сказанном. Тренер "Динамо" не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что "Шахтер" много лет является одним из лидеров по количеству футболистов, делегированных в различные сборные Украины. "Шахтер" набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. "Шахтер" –единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей", – сказал Палкин.

Также генеральный директор "горняков" отметил, что "Шахтер" был, есть и будет только украинским клубом.

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"Хацкевич также хорошо должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола – это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не придет делить их на своих и чужих. В связи с этим, отмечу следующее: "Шахтер" был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами", – заявил Сергей Палкин.

Напомним, что "Динамо" минимально победило "Шахтер" в 3-м круге УПЛ.

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