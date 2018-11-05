"Шахтер" вспомнил все голы Виктора Коваленко после игры с "Динамо": видео
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко отметился победным мячом в матче чемпионата Украины против "Динамо" (2:1).
По этому случаю пресс-служба донецкого клуба вспомнила все голы молодого футболиста. Дебютный гол в еврокубках "Шальке", гол с центра поля "Гента", суперудар "Динамо" – в свои 22 года хавбеку есть чем похвастаться.
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К слову, в 2015 году Коваленко стал лучшим бомбардиром юношеского чемпионата мира U-20, забив в ворота соперников пять мячей. До 22 лет полузащитник уже успел по два раза выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2016 году он был признан лучшим молодым футболистом страны.
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Источник: 24 Канал
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