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      "Шахтер" выпустил эпический ролик к решающему матчу Лиги чемпионов: видео

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      "Шахтер" призвал болельщиков поддержать клуб
      "Шахтер" призвал болельщиков поддержать клуб

      Накануне матча шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" донецкий клуб выпустил впечатляющий промо-ролик.

      12 декабря на НСК "Олимпийский" сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Лион", которые должны были играть этот матч в Харькове на стадионе "Металлист".

      Читайте также: В "Шахтере" обещают вернуть Лигу чемпионов в Харьков

      24 Канал писал, что причиной переноса матча из Харькова в Киев стало введение военного положения в Харьковской области. В УЕФА заявили, что они не будут проводить матчи в таких регионах.

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      Теги: Шахтер Лига чемпионов Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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