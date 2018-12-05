"Шахтер" выпустил эпический ролик к решающему матчу Лиги чемпионов: видео

Накануне матча шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" донецкий клуб выпустил впечатляющий промо-ролик.

12 декабря на НСК "Олимпийский" сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Лион", которые должны были играть этот матч в Харькове на стадионе "Металлист".

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24 Канал писал, что причиной переноса матча из Харькова в Киев стало введение военного положения в Харьковской области. В УЕФА заявили, что они не будут проводить матчи в таких регионах.

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