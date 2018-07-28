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"Шахтер" заблокировал трансфер своего лидера

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"Шахтер" заблокировал трансфер Тайсона
"Шахтер" заблокировал трансфер Тайсона

"Шахтер" наложил запрет на трансфер футболиста Тайсона, за которым поступило сразу несколько предложений от бразильских клубов.

Футболист входит в планы главного тренера дончан Паулу Фонсека, а потому "горняки" не намерены расставаться с 30-летним игроком в это трансферное окно, сообщает Besoccer.

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Ранее сообщалось, что вингер согласовал контракт с "Сан-Паулу", а его агент называл трансфер "возможным уже в ближайшие несколько дней".

30-летний Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013 году и в общей сложности провел за клуб 203 матча, забив 36 голов. Футболист четыре раза выигрывал чемпионат Украины.

Контракт полузащитника с "Шахтером" заканчивается летом 2021 года. В крайнем матче с его участием "Шахтер" уверенно победил "Десну".

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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