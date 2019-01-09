"Шахтер" завершает трансфер 19-летнего полузащитника

Атакующий полузащитник израильского "Маккаби Патах-Тиквы" Манор Соломон вскоре может официально стать игроком донецкого "Шахтера".

Делегация украинского клуба уже находится в Израиле и в ближайшее время планирует завершить трансфер 19-летнего вингера "Маккаби", сообщает betnews365.com.

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Ранее сообщалось, что Соломон подпишет контракт на 4 года, а его годовой оклад составит 300 тысяч евро. Сумма трансфера составит 5,8 миллиона евро, за которые "Шахтер" получит 85% прав на футболиста.

В нынешнем сезоне Соломон провел 12 матчей, в которых забил 2 гола.

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