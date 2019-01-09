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      "Шахтер" завершает трансфер 19-летнего полузащитника

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      Делегация "Шахтера" прибыла в Тель-Авив для завершения трансфера Соломона
      Делегация "Шахтера" прибыла в Тель-Авив для завершения трансфера Соломона / goolka.net

      Атакующий полузащитник израильского "Маккаби Патах-Тиквы" Манор Соломон вскоре может официально стать игроком донецкого "Шахтера".

      Делегация украинского клуба уже находится в Израиле и в ближайшее время планирует завершить трансфер 19-летнего вингера "Маккаби", сообщает betnews365.com.

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      Ранее сообщалось, что Соломон подпишет контракт на 4 года, а его годовой оклад составит 300 тысяч евро. Сумма трансфера составит 5,8 миллиона евро, за которые "Шахтер" получит 85% прав на футболиста.

      В нынешнем сезоне Соломон провел 12 матчей, в которых забил 2 гола.

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      Теги: Спорт Шахтер Трансферы
      Источник: 24 Канал
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