Шахтерам выплатят больше 650 миллионов гривен долгов, – Зеленский
Украинский шахтерам вскоре выплатят 650 миллионов гривен долгов. Сами шахты закрывать не будут, пока не создадут новые рабочие места и условия для переквалификации рабочих.
О том, что вопросы функционирования шахт и выплаты им зарплаты находится под контролем, заявил на внеочередном заседании Рады президент Владимир Зеленский.
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До конца этой недели шахтерам погасят 650 миллионов гривен долгов,
– отметил президент.
Он также объяснил, что в Украине не будут закрывать шахты, пока осуществят необходимую подготовку. А именно создадут условия для обучения людей, их переквалификации, обеспечат шахтеров достойным местом работы с конкурентной зарплатой.
"Закрыть шахту – не значит закрыть вопрос", – объяснил Зеленский.
Президент также добавил, что пока речи об импорте чужого угля не может быть.
Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео
Что известно о долгах шахтерам
- В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.
- Так, в ноябре 2019 года шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составляла больше 244 миллионов гривен.
- Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда 23 января перекрыло дорогу международного значения Львов – Рава-Русская из-за задержек зарплат. По состоянию на 16 января задолженность по выплате зарплаты перед Львовуголь составляет 317 миллионов 790 тысяч гривен (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019 года).
- Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде (Львовская область).
- Впоследствии Кабмин также выделил дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов горнякам.
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