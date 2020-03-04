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      Шахтерам выплатят больше 650 миллионов гривен долгов, – Зеленский

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      Украинский шахтерам вскоре выплатят 650 миллионов гривен долгов. Сами шахты закрывать не будут, пока не создадут новые рабочие места и условия для переквалификации рабочих.

      О том, что вопросы функционирования шахт и выплаты им зарплаты находится под контролем, заявил на внеочередном заседании Рады президент Владимир Зеленский.

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      До конца этой недели шахтерам погасят 650 миллионов гривен долгов,
      – отметил президент.

      Он также объяснил, что в Украине не будут закрывать шахты, пока осуществят необходимую подготовку. А именно создадут условия для обучения людей, их переквалификации, обеспечат шахтеров достойным местом работы с конкурентной зарплатой.

      "Закрыть шахту – не значит закрыть вопрос", – объяснил Зеленский.

      Президент также добавил, что пока речи об импорте чужого угля не может быть.

      Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео

      Что известно о долгах шахтерам

      • В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.
      • Так, в ноябре 2019 года шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составляла больше 244 миллионов гривен.
      • Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда 23 января перекрыло дорогу международного значения Львов – Рава-Русская из-за задержек зарплат. По состоянию на 16 января задолженность по выплате зарплаты перед Львовуголь составляет 317 миллионов 790 тысяч гривен (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019 года).
      • Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде (Львовская область).
      • Впоследствии Кабмин также выделил дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов горнякам.

      Онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Зарплата Шахтеры Владимир Зеленский Деньги
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