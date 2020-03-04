Шахтерам выплатят больше 650 миллионов гривен долгов, – Зеленский

Украинский шахтерам вскоре выплатят 650 миллионов гривен долгов. Сами шахты закрывать не будут, пока не создадут новые рабочие места и условия для переквалификации рабочих.

О том, что вопросы функционирования шахт и выплаты им зарплаты находится под контролем, заявил на внеочередном заседании Рады президент Владимир Зеленский.

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До конца этой недели шахтерам погасят 650 миллионов гривен долгов,

– отметил президент.

Он также объяснил, что в Украине не будут закрывать шахты, пока осуществят необходимую подготовку. А именно создадут условия для обучения людей, их переквалификации, обеспечат шахтеров достойным местом работы с конкурентной зарплатой.

"Закрыть шахту – не значит закрыть вопрос", – объяснил Зеленский.

Президент также добавил, что пока речи об импорте чужого угля не может быть.

Речь Зеленского на внеочередном заседании Рады: смотрите видео

Что известно о долгах шахтерам

В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.

Так, в ноябре 2019 года шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составляла больше 244 миллионов гривен.

Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда 23 января перекрыло дорогу международного значения Львов – Рава-Русская из-за задержек зарплат. По состоянию на 16 января задолженность по выплате зарплаты перед Львовуголь составляет 317 миллионов 790 тысяч гривен (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019 года).

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде (Львовская область).

Впоследствии Кабмин также выделил дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов горнякам.

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады: смотрите видео