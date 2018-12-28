"Шахтеру" придется щедро заплатить за новичка

"Александрия" готова отпустить своего защитника Валерия Бондаренко в донецкий "Шахтер".

Однако клуб из Кировоградщины все еще не устраивает нынешнее предложение "горняков", сообщает FootBoom.

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По информации издания, дончане сделали предложение в размере 600 тыс. долларов, но впоследствии подняли его до 800 тыс. "Александрия" же просит поднять предложение до 1 млн долларов.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Бондаренко 18 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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