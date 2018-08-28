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Шахтеры вернутся в Киев, чтобы добиться отставки Насалика, – нардеп Шахов

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Шахтеры вернутся в Киев, чтобы добиться отставки Насалика
Шахтеры вернутся в Киев, чтобы добиться отставки Насалика / Фото из открытых источников

Шахтеры государственных угледобывающих предприятий Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов не получили обещанные зарплаты и готовы идти на Киев с требованием отправить в отставку министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом заявил народный депутат (партия "Наш Край" Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne, комментируя ситуацию с задолженностью по зарплате работникам госпредприятий.

"Шахтеры готовы идти в Киев отстаивать свою позицию. Из всех шахт полностью – и с западной, и с восточной Украины. Также сегодня в профсоюзах стоит вопрос об отстранении министра Насалика с занимаемой должности. Так как он не профильный министр, а именно – карманный министр олигархов, которые сегодня грабят Украину", – заявил Шахов, отметив, что иностранные профсоюзы шахтеров поддерживают акцию протеста украинских коллег.

По словам народного депутата, обстановка в шахтерских регионах накалена до предела, потому что люди по 5 месяцев не получали зарплаты.

"Сегодня дети голодные. 1-е сентября, шахтеры не могут купить детям даже дневник и ручки с тетрадями, или одеть ребенка. И все это накапливается", – сказал нардеп Шахов.

Зарплата шахтерам, по информации Шахова, не погашается в связи с тем, что в бюджете нет денег, а те средства, которые выделяются на ремонт шахт, просто разворовываются.

"Деньги, которые выделялись министром – 131 миллион гривен – были украдены. Было якобы закуплено оборудование для откачки воды. Но оно не было закуплено именно у нас в Украине. И об этом свидетельствуют все документы. Далее 300 миллионов гривен экологических денег резервного фонда тоже должны были быть выделены в Луганской области. И в хищении денег участвовал "генерал" (генеральный директор, – "24") "Первомайскуголь", а также губернатор Луганской области Гарбуз (глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, – "24")", – утверждает народный депутат от партии "Наш край".

Депутат также сообщил, что уже направил депутатские обращения в ГПУ и НАБУ по этим и другим фактам хищения миллионов государственных средств коррумпированными чиновниками.

По словам нардепа, кроме тотальной коррупции на государственных шахтах в Луганской области "зреет второй Чернобыль".

"Я еще сделал максимум запросов по экологической катастрофе в Луганской области – воду, которую откачивают из тех шахт, которые расположены в так называемой квазиреспублике ЛНР, полностью сбрасывают в реку Северский Донец. Эта вода идет в Днепр. Загрязнение экологическое. Второй Чернобыль зреет", – утверждает Шахов.

Напомним, в апреле Кабинет Министров выделил ГП "Первомайскуголь" более 131 миллион гривен на закупку 6 специальных насосов и проведение работ по водоотведению для устранения последствий техногенной катастрофы на шахте "Золотое". Позже выяснилось, что вместо новых насосов на шахту была поставлена техника неизвестного происхождения.

Руководство "Южгидромаш" ("Южный завод гидравлических машин" – единственный в Украине производитель насосного оборудования для шахт, – "24") выражало обеспокоенность отсутствием реакции со стороны правоохранителей по фактам поставки контрафактного спецоборудования на государственные угольные предприятия под видом продукции бердянского завода.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Новости Киева Игорь Насалик Министерство енергетики Протесты шахтеров
Источник: 24 Канал
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