Аварія на шахті № 9 "Нововолинська" Волинської області сталася ввечері 4 квітня – впав ліфт із шахтарями. Інцидент призвів до травмування щонайменше 9 людей.

На щастя, ніхто не загинув. Усіх травмованих госпіталізували у місцеву лікарню. Подробиці розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус.

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Аварія на шахті "Нововолинська": що відомо

За словами мера Нововолинська Бориса Карпуса, у шахті № 9 "Нововолинська" на великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Постраждали 9 шахтарів, що у тю мить перебували у ліфті. Їх доправили до місцевої лікарні.

Терміново сконтактувався з керівництвом лікарні. Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає,

– наголосив Карпус.

І додав, що кілька шахтарів зазнали забоїв та переломів легкого ступеня, двох поклали на витяжку, а один постраждалий має відкритий перелом стегна.

"Ситуація під контролем. Завтра управління держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці", – підсумував мер Нововолинська.

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