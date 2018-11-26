"Шахтёр" использует все силы, чтобы победить "Хоффенхайм", – Паулу Фонсека

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов.

В частности, Фонсека подчеркнул важность предстоящей игры для обеих команд.

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Завтрашний матч будет интересным, для обеих команд решающим, постараемся использовать все наши силы и умение, чтобы завтра победить. Для нас очень важно завтра победить и пройти дальше. Думаю, это было бы важным для любой команды. Для нас самое главное – завтрашний матч. Важно победить, будем ли мы в Лиге чемпионов или Лиге Европы – посмотрим дальше. Мы настраиваемся на завтрашнюю игру и думаем пошагово,

– сказал главный тренер "Шахтера".

Отметим, "горняки" не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном поединке выигрывает "Лион", или если оба матча группы завершатся вничью.

Напомним, что матч "Хоффенгайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало игры – в 22:00.

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