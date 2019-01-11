"Шахтёр" подписал контракт с игроком сборной Израиля

Футбольный клуб "Шахтёр" заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником Манором Соломоном.

Манор Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В нынешнем сезоне – 2 гола в 12 поединках. Выступал за сборные Израиля всех возрастов. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.

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ФК «Шахтар» підписав п’ятирічний контракт із Манором Соломоном. Ласкаво просимо!



Дізнайтеся подробиці: https://t.co/BA5HhgAptr pic.twitter.com/onjvmW10Ng — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) January 11, 2019

"Я счастлив стать игроком "Шахтёра" – большого, конкурентоспособного в самых престижных турнирах Европы, клуба. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, ведь в "Шахтёре" я смогу развиваться и совершенствоваться", – заявил Соломон после подписания контракта.

Манор Соломон родился 24 июля 1999 года в г.. Кфар-Сава (Израиль) Рост: 170 см. Амплуа: атакующий полузащитник.

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