"Шахтёр" подписал контракт с игроком сборной Израиля
Футбольный клуб "Шахтёр" заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником Манором Соломоном.
Манор Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В нынешнем сезоне – 2 гола в 12 поединках. Выступал за сборные Израиля всех возрастов. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.
Читайте также: Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги"
"Я счастлив стать игроком "Шахтёра" – большого, конкурентоспособного в самых престижных турнирах Европы, клуба. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, ведь в "Шахтёре" я смогу развиваться и совершенствоваться", – заявил Соломон после подписания контракта.
Манор Соломон родился 24 июля 1999 года в г.. Кфар-Сава (Израиль) Рост: 170 см. Амплуа: атакующий полузащитник.