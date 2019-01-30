"Шахтёр" решил отпустить еще одного важного защитника

Донецкий "Шахтёр", который недавно продал в российский "Зенит" Ярослава Ракицкого, вскоре отпустит еще одного важного защитника. Тренерский штаб "горняков" больше не рассчитывает на Олега Данченко.

Защитник "Шахтёра" Олег Данченко не полетел на второй зимний сбор с "горняками".

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По информации "Футбол 1/2" он в ближайшее время сменит команду. Защитник будет отдан в аренду, а название нового клуба Данченко пока неизвестно.

Обычно "Шахтёр" отдает своих игроков в аренду в "Мариуполь" или бельгийским клубам.

Зимой 2018 года "Шахтёр" отдавал Данченко в аренду российскому "Анжи". В этом сезоне Олег сыграл за "Шахтёр" в 12 матчах. На его счету гол и результативная передача.

Если Данченко покинет "Шахтёр", то в донецком клубе останется 7 номинальных защитников. Преимущество Данченко в том, что футболист может закрыть два фланга защиты.

Ранее донецкий клуб объявил о приобретении полузащитника израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Манора Соломона, подписании нападающего "Карпат" Даниила Сикана и переходе защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

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