"Шахтёр" совершил традиционную прогулку перед матчем Лиги чемпионов: фото

Донецкий "Шахтёр" совершил традиционную утреннюю прогулку накануне выездного поединка в Лиге чемпионов. На этот раз "горняков" ожидает поединок против "Хоффенхайма".

Украинский клуб в Германии встретила дождливая погода, но немного теплее, чем в Украине.

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"Шахтёр" прогулялся перед матчем Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом"

Стоит отметить, "горняки" не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном поединке выигрывает "Лион", или если оба матча группы завершатся вничью.

Напомним, что матч "Хоффенгайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало игры – в 22:00.

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