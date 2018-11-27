"Шахтёр" совершил традиционную прогулку перед матчем Лиги чемпионов: фото
Донецкий "Шахтёр" совершил традиционную утреннюю прогулку накануне выездного поединка в Лиге чемпионов. На этот раз "горняков" ожидает поединок против "Хоффенхайма".
Украинский клуб в Германии встретила дождливая погода, но немного теплее, чем в Украине.
Читайте также: Хоффенхайм – Шахтёр: анонс матча Лиги чемпионов
"Шахтёр" прогулялся перед матчем Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом"
Стоит отметить, "горняки" не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном поединке выигрывает "Лион", или если оба матча группы завершатся вничью.
Напомним, что матч "Хоффенгайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало игры – в 22:00.
Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
"Нью-Йорк" одолели "Кливленд", но потеряли своего лидера5 марта 2013 , 12:00
Этап в Бахрейне пройдет без каких-либо осложнений, - босс Формулы-16 апреля 2013 , 12:53
Президент ФФУ сомневается, можно ли играть на западе Украины10 марта 2014 , 11:28
Полузащитника киевского "Динамо" переманивают во Францию20 августа 2015 , 14:34