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      "Шахтёр" совершил традиционную прогулку перед матчем Лиги чемпионов: фото

      16 Читати новину українською
      "Шахтер" прогулялся по Германии
      "Шахтер" прогулялся по Германии / ФК "Шахтёр"

      Донецкий "Шахтёр" совершил традиционную утреннюю прогулку накануне выездного поединка в Лиге чемпионов. На этот раз "горняков" ожидает поединок против "Хоффенхайма".

      Украинский клуб в Германии встретила дождливая погода, но немного теплее, чем в Украине.

      Читайте также: Хоффенхайм – Шахтёр: анонс матча Лиги чемпионов

       


      "Шахтёр" прогулялся перед матчем Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом"

      Стоит отметить, "горняки" не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном поединке выигрывает "Лион", или если оба матча группы завершатся вничью.

      Напомним, что матч "Хоффенгайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало игры – в 22:00.

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      Теги: Футбол Шахтер Лига чемпионов Спорт
      Источник: 24 Канал
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