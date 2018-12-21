"Шахтёр" усилился игроком сборной Бразилии

Донецкий "Шахтёр" усилился бразильским нападающим Маркосом Антонио, который был игроком юношеской сборной Бразилии.

Соглашение с футболистом португальского "Эшторила" рассчитано на 5 лет, другие детали сделки не разглашаются, сообщает A Bola Brasil.

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Источник утверждает, что Паулу Фонсека ещё не решил, оставить ли Маркоса в Португалии до лета или взять с "Шахтёром" на зимние сборы, а там посмотреть на то, готов ли он сейчас бороться за место в основном составе.

В "Эшториле" Маркос сыграл 6 матчей: три в чемпионате, два в Кубке Португалии и один в Кубке Лиги. Ещё пять поединков он сыграл за молодежную команду "Эшторила". Голов не забивал, но за первую команду отметился двумя результативными передачами.

В Бразилии журналисты Маркоса Антонио сравнивают с Винисиусом Жуниором, который сейчас выступает за мадридский "Реал". Но бывшие тренеры и партнеры по команде говорят, что он по стилю игры больше похож на Андреса Иньесту. Он хорошо работает в центре поля, развивает атаки и может легко сам как отдать результативный пас, так и забить гол.

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