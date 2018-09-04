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"Шахтёр" заявил 25 игроков на групповой этап Лиги чемпионов список

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"Шахтёр" объявил состав на матчи Лиги чемпионов
"Шахтёр" объявил состав на матчи Лиги чемпионов

"Шахтёр" во вторник, 4 сентября, подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов.

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека включил в заявку по списку "А" 25 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

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Заявка "Шахтёра" на групповой раунд Лиги чемпионов

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик.
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде.

Свой путь в Лиге чемпионов команда Паулу Фонсека начнет 19 сентября в домашнем матче против "Хоффенхайма".

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Теги: Спорт Лига чемпионов Шахтер Футбол
Источник: 24 Канал
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