Шакира эмоционально отпраздновала гол сына: видео
Известная певица Шакира, которая является женой игрока "Барселоны" Жерара Пике, едва не сорвала тренировку своего сына.
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Колумбийка поддерживает детей даже на простых тренировках. Одну из таких Шакира посетила накануне и опубликовала видео в своем аккаунте Instagram.
Простой гол на тренировке одного из сыновей вызвал у Шакиры шквал эмоций. Певица пробежала вдоль бровки с радостными возгласами. После этого она была готова сорвать тренировку, чтобы поздравить сына с результативным ударом.
Источник: 24 Канал
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