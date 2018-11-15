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      Шакира эмоционально отпраздновала гол сына: видео

      93 Читати новину українською
      Шакира эмоционально отпраздновала гол сына
      Шакира эмоционально отпраздновала гол сына / viva.ua

      Известная певица Шакира, которая является женой игрока "Барселоны" Жерара Пике, едва не сорвала тренировку своего сына.

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      Колумбийка поддерживает детей даже на простых тренировках. Одну из таких Шакира посетила накануне и опубликовала видео в своем аккаунте Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Soccer mom at work! Shak

      Допис, поширений Shakira (@shakira)

      Простой гол на тренировке одного из сыновей вызвал у Шакиры шквал эмоций. Певица пробежала вдоль бровки с радостными возгласами. После этого она была готова сорвать тренировку, чтобы поздравить сына с результативным ударом.

      Теги: Футбол Спорт Шакира Дети
      Источник: 24 Канал
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