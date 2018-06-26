Шакира окунфузилась перед фанатами из-за "нацистского" медальона: детали

Колумбийская исполнительница Шакира в рамках мирового тура выпустила линию аксессуаров, среди которых пользователи разглядели нацистский символ.

Об этом сообщают на The Sun.

Золотая цепочка с кулоном стоимостью около 10 долларов напомнила фанатам Шакиры нацистский символ "Черное солнце", на котором также были добавлены надписи "Шакира" и "Всемирный тур Эльдорадо".

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Медальон Шакиры с "нацистской символикой"

Многие пользователи обвинили певицу в неосторожности использования такой неоднозначной символики. "Дорогая Шакира, ты знаешь, что твой медальон изображает важный нацистский символ, распространенный СС во время нацистской эпохи?", "Фашистский символ как украшение для твоего международного тура? Ты, серьезно, Шакира?" и другие сообщения оставляют фанаты в соцсетях.



Этот символ был изображен на полу Немецкого замка Вевельсбург – музей и

бывшее училище по идеологической подготовке офицеров СС

На скандал в сети быстро отреагировал промоутер тура, который отметил, что приносит извинения за случайное сходство, поскольку на этом медальоне в действительности изображена доколумбийская символика.

"Мы искренне извиняемся за это нечаянное сходство и навсегда убрали продукт из продажи", – подчеркнул промоутер. После такого заявления медальон исчез из официального интернет-магазина и Facebook.