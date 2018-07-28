Шакира представила сексуальный клип на зажигательную песню: видео

Популярная колумбийская певица Шакира представила новую зажигательную песню "Clandestino", которую она записала в дуэте с Хуаном Луисом Лондоньо Ариасом, более известным как Малума. Клип к горячему треку получился довольно соблазнительным.

41-летняя Шакира славится своим умением танцевать. Она щеголяет невероятной пластичностью на концертах и в видеоклипах. Новый ролик сексуальной артистки не стал исключением.

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В клипе на песню "Clandestino" Шакира примерила несколько соблазнительных пляжных образов. Само же название трека переводится с испанского, как "запрещено", поэтому ролик насыщены яркими и пикантными кадрами. В частности, певица игриво танцевала на берегу океана, смочив свое тело водой. Кроме этого, запретную любовь режиссеры изобразили сексуальным флиртом Шакиры и Малумы через забор.



Смотрите видео нового клипа Шакиры на песню "Clandestino":

Релиз песни состоялся 8 июня, а клип опубликовали в сети 27 июля. В течение дня ролик просмотрели более 3 миллионов пользователей сети, что уже свидетельствует об успехе пикантного клипа.