"Шальке" Коноплянки и "Генк" Малиновского сыграли в результативную ничью
"Шальке" Евгения Коноплянки и "Генк" Руслана Малиновского расписали результативную ничью в контрольном поединке.
Хавбек Евгений Коноплянка и полузащитник Руслан Малиновский сошлись в очном поединке в рамках спарринга между "Шальке" и "Генком". Оба украинцы вышли в стартовом составе своих команд.
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Однако, результативными действиями украинцы так и не отличились. А на 63-й минуте тренеры команд заменили и Коноплянку, и Малиновского.
Поединок в итоге завершился боевой ничьей со счетом 2:2. В составе "Шальке" забивали Ут и Шопф, а за "Генк" отличились Троссар и Деваст.
Источник: 24 Канал
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