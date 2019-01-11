"Шальке" Коноплянки и "Генк" Малиновского сыграли в результативную ничью

"Шальке" Евгения Коноплянки и "Генк" Руслана Малиновского расписали результативную ничью в контрольном поединке.

Хавбек Евгений Коноплянка и полузащитник Руслан Малиновский сошлись в очном поединке в рамках спарринга между "Шальке" и "Генком". Оба украинцы вышли в стартовом составе своих команд.

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Однако, результативными действиями украинцы так и не отличились. А на 63-й минуте тренеры команд заменили и Коноплянку, и Малиновского.

Поединок в итоге завершился боевой ничьей со счетом 2:2. В составе "Шальке" забивали Ут и Шопф, а за "Генк" отличились Троссар и Деваст.

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