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      "Шальке" Коноплянки потерпел домашнее поражение, украинца вынужденно заменили: видео

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      Евгений Коноплянка вышел в старте игры "Шальке" против гладбахской "Боруссии", однако стал жертвой изъятия.

      Украинский пришлось покинуть поле на 61 минуте после красной карточки голкиперу Александеру Нюбелю.

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      В меньшинстве "Шальке" не смогл удержать ничью и уступил гладбахской "Боруссии" – 0:2. Победу гостям принесли голы Кристофера Крамера и Флориана Нойхауса в конце матча.

      Евгений Коноплянка же за час игры запомнился одним опасным навесом, заблокированным ударом и выстрелом мимо ворот.

      Поэтому "Шальке" потерпел уже десятое поражение в Бундеслиге и после 20 тура остается в нижней части турнирной таблицы.

      А вот гладбахская "Боруссия" поднялась на второе место, сравнявшись по очкам с "Баварией". Мюнхенцы в этом туре ничего не смогли противопоставить Байеру. Хотя Леон Горецкий и открыл счет, но леверкузенцы ответили точными выстрелами Леона Бейли, Кевина Фолланда и Лукаса Аларио.

      Поражением "Баварии" воспользовался лидер – дортмундская "Боруссия" увеличила свое преимущество на один зачетный пункт. Шмели в гостях поделили очки с соперником "Шахтера" в Лиге Европы – "Айнтрахтом". На мяч Марка Ройса франкфуртцы ответили голом Луки Йовича.

      Теги: Евгений Коноплянка Спорт ФК Боруссия Д Шальке
      Источник: 24 канал
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