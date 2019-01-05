"Шальке" Коноплянки уже отстранил от тренировок трех футболистов

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедески отстранил от тренировок трех футболистов.

Доменико Тедески сообщил, что сразу три одноклубника Евгения Коноплянки не входит в планы клуба на вторую часть сезона, информирует Bild.

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В эту тройку входят – защитник Абдул Рахман Баба, хавбек Йоханнес Гайс и нападающий Франко Ди Санто.

Напомним, что Баба выступает за клуб из Гельзенкирхена на правах аренды, права на него принадлежат "Челси". Контракты Гайса и Ди Санто рассчитаны до лета 2019 года.



Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка также зимой может покинуть клуб.

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