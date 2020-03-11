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      Шалости с огнем: из-за пожара пострадали дети, погиб мальчик

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      В Днепропетровской области ночью 11 марта произошел пожар. В результате пострадали двое малолетних детей, 6-летний мальчик погиб. Где в это время находились родители – неизвестно.

      В частном жилом доме дети отравились угарным газом. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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      Загорелось 2 квадратных метра домашних вещей. Пострадали 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. Еще один мальчик, которому было 6 лет, умер.


      Квартира, в которой находились дети / Фото ГСЧС

      Сейчас детей госпитализировали. Спасатели установили, что предварительной причиной стали детские шалости с огнем.

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      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Пожар Новости Днепра ГСЧС
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