Шалости с огнем: из-за пожара пострадали дети, погиб мальчик
В Днепропетровской области ночью 11 марта произошел пожар. В результате пострадали двое малолетних детей, 6-летний мальчик погиб. Где в это время находились родители – неизвестно.
В частном жилом доме дети отравились угарным газом. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Загорелось 2 квадратных метра домашних вещей. Пострадали 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. Еще один мальчик, которому было 6 лет, умер.
Квартира, в которой находились дети / Фото ГСЧС
Сейчас детей госпитализировали. Спасатели установили, что предварительной причиной стали детские шалости с огнем.
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