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      Шанс он потерял, – эксперт о конкуренции Вакарчука и Зеленского на выборах в ВР

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      Эксперт ответил, сможет ли Вакарчук стать конкурентом Зеленскому
      Эксперт ответил, сможет ли Вакарчук стать конкурентом Зеленскому / Фото из открытых источников

      Ситуация с президентскими выборами стала поучительным уроком для лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. То, что украинцы таки не дождались его участия, уже негативно повлияло на персональные рейтинги музыканта.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Эксперт отмечает, что вероятность участия Вакарчука на парламентских выборах намного больше по сравнению с президентскими. Выборы в Верховную Раду для него являются меньшим вызовом.

      Президентские выборы – это персональная ответственность и большие риски. Парламентские же – коллективная игра. Вакарчук может быть фронтменом – и это более приемлемый для него вариант,
      – сказал он.

      В то же время разочарование избирателей Вакарчука из-за его отказа претендовать на пост президента не является решающим. Владимир Фесенко отмечает, что президентские выборы не определяют окончательно рейтинги лидера или его партии.

      "Если на парламентских выборах объединятся, например, политический проект Вакарчука, партия Садового, партия Гриценко, тогда это будет один из фаворитов выборов. А если они будут соревноваться друг с другом, могут проиграть все трое", – пояснил эксперт.

      Сейчас вероятный политический проект Вакарчука не представляет серьезной конкуренции силе Владимира Зеленского, но часть голосов отобрать может. Владимир Фесенко отмечает, что речь прежде всего идет о тех избирателях, которые не дождались участия Вакарчука на президентских выборах и поэтому поддержали Зеленского.

      Но стать конкурентом (Зеленскому – 24 канал) – врядли, Вакарчук этот шанс упустил. Он был ему конкурентом с одинаковыми рейтингами год назад,
      – отметил Фесенко.

      По его словам, кто войдет в команду Святослава Вакарчука – не принципиально. Однако это должны быть люди, "которые соответствуют политическим ожиданиям и не связаны с силами, в которых украинцы разочаровались".

      Что известно о планах Святослава Вакарчука на парламентские выборы?

      Такие намерения все активнее обсуждаются в СМИ. Ряд изданий со ссылкой на собственные источники называет дату и даже некоторые имена. Так, "Факты ICTV" сообщают, что Вакарчук объявит обо всем 16 мая. "НВ" отмечает, что музыкант уже сформировал свой предвыборный штаб – его возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Кроме того, по данным источника 24 канала, к команде Вакарчука может присоединиться и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Святослав Вакачук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия.

      Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?
      Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Святослав Вакарчук Выборы Президента 2019
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