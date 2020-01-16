17:21
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Шансов почти не было, – в Днепре врачи спасли раненого снайпером бойца

      31 Читати новину українською
      Украинский боец Роман выжил после тяжелого вражеского ранения / Фото из Facebook Сергея Рыженко

      В Днепре врачи спасли украинского военнослужащего Романа, который получил тяжелое ранение на Донбассе. В него выстрелил вражеский снайпер, а пуля разорвала артерию. Шансов на то, что боец останется живым – почти не было.

      Историю лечения военнослужащего рассказал главный врач областной больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

      Важно: Готова ли украинская армия освободить Крым и Донбасс: мнение Дейнеги

      41-летний боец ​​из Луцка получил тяжелое снайперское пулевое ранение возле поселка Водяное.

      Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудь и оставила мало шансов остаться в живых и сохранить руку. Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез и остановили кровотечение. Потеря крови была более двух литров,
      – рассказал врач.

      Раненого защитника несмотря на непогоду доставили в госпиталь Днепра. Там ему сделали операцию и он лежал в реанимации.

      Сейчас военнослужащий с нетерпением ожидает встречи с родными – женой и детьми. Также Роман попросил у врачей забрать на память пулю, "которая едва не лишила его жизни".

       

      К слову, 15 января Украина потеряла на Донбассе защитника. От пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин, который получил ранение головы.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      Spotify в Украине: сервис частично доступен украинским пользователям
      сегодня
      8624
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Лечение Постраждалі Новости Днепра Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:06 Михаил Мишустин стал премьером России: что о нем известно
      Анастасія Зазуляк 11699
      сегодня , 15:00 Послание беды: зачем Путин затеял конституционный переворот и к чему готовиться Украине
      Юрій Шуліпа 1592
      сегодня , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      150
      сегодня , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      375
      сегодня , 13:00 Главные дебаты демократов: зачем ведущие пытались утопить кандидата
      Іван Яковина 91
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук