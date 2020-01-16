Шансов почти не было, – в Днепре врачи спасли раненого снайпером бойца

В Днепре врачи спасли украинского военнослужащего Романа, который получил тяжелое ранение на Донбассе. В него выстрелил вражеский снайпер, а пуля разорвала артерию. Шансов на то, что боец останется живым – почти не было.

Историю лечения военнослужащего рассказал главный врач областной больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

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41-летний боец ​​из Луцка получил тяжелое снайперское пулевое ранение возле поселка Водяное.

Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудь и оставила мало шансов остаться в живых и сохранить руку. Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез и остановили кровотечение. Потеря крови была более двух литров,

– рассказал врач.

Раненого защитника несмотря на непогоду доставили в госпиталь Днепра. Там ему сделали операцию и он лежал в реанимации.

Сейчас военнослужащий с нетерпением ожидает встречи с родными – женой и детьми. Также Роман попросил у врачей забрать на память пулю, "которая едва не лишила его жизни".

К слову, 15 января Украина потеряла на Донбассе защитника. От пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин, который получил ранение головы.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала