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Шансы равны, – Андрей Шевченко рассказал об игре сборной Украины против Чехии в Лиге Наций

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6 сентября 2018 года состоится исторический матч для сборной Украины, которая сыграет первую игру в новом турнире – Лиге наций.

Начнут эту страницу в истории национальной команды наши футболисты выездным поединком против Чехии.

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Украинский нападающий Евгений Селезнев из-за проблем с визой мог не попасть на матч. Однако проблему решили и он готовится к игре. Также дебютировать в сборной может еще один форвард – Роман Яремчук.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины, рассказал на пресс-конференции, что соперник имеет ярких лидеров и хороших игроков, впрочем, группу назвал ровной и шансы оценил как одинаковые.

Андрей Шевченко

Первый матч в футболке национальной команды имеет шанс провести и Василий Кравец, который играет на проблемной позиции желто-синих – левого защитника. Другие игроки, кроме Шепелева, которого отпустили в молодежную сборную, готовы бороться за путевку на Евро в Лиге наций.

Чехам нельзя давать пространства, матч будет решаться в середине поля,
– считает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Матч против Чехии начнется в 21:45 по Киеву.

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Теги: Футбол Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Лига наций Спорт
Источник: 24 канал
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