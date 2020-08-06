На Закарпатье правоохранителям удалось задержать троих человек. Злоумышленники, в частности, прибегли к схеме шантажа мужчин – требовали от последних деньги, а если человек не заплатит, угрожали опубликовать в сети интимное видео с его участием.

Полиция задержала группу вымогателей-шантажистов на Закарпатье: детали

О задержании трио злоумышленников, куда также входила 29-летняя женщина, сообщила пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области. Следователи установили, что все являются жителями Львовщины.

Еще один громкий инцидент Снимали порно с неподвижными животными: группу живодеров-извращенцев разоблачили на Запорожье

Перед этим полицейские получили информацию, что в Ужгороде работают злоумышленники, которые шантажируют местных жителей и требуют от них деньги.



Вымогатели-шантажисты из Львовщины работали в Ужгороде

Главным действующим лицом их схемы была 29-летняя женщина. Согласно определенному плану, она знакомилась с мужчинами и соблазняла их. А когда дело доходило до интима, в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру.

После этого, мужчина, которого поймали на горячем, получал предложение откупиться. Ему предлагали два варианта:

или он платит 2 тысячи долларов и живет спокойно дальше,



или злоумышленники публикуют видео в социальных сетях и передают его близким пострадавшего.



Требовали они от пострадавших 2 тысячи долларов

Задержали злоумышленников 5 августа при поддержке роты полиции особого назначения. Над расследованием преступления работали сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции в Закарпатской области и сыщики следственного управления полиции. Происходило все при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.



В преступную группу входили двое мужчин и женщина: последняя была главной в схеме

Что грозит злоумышленникам

По этому делу открыли уголовное производство по статье о вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас все злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Если их вину докажут, им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Расследование дела продолжается.

К теме За оформление льгот – 360 тысяч: в Минветеранов требовали взятку от участника ООС

Смотрите видео задержания группы вымогателей, которые действовали на Закарпатье