Шапаренко не играет за "Динамо" из-за конфликта с главным тренером, – СМИ

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко перестал попадать в заявку на матчи в основной состав "бело-голубых" не только из-за травмы, полученной в поединке первого тура чемпионата Украины с "Ворсклой".

Главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича возмутило поведение молодого хавбека после матча с "Шахтером" (1: 0) в чемпионате. Шапаренко тогда не играл из-за травмы, а после матча не спустился в раздевалку и не поздравил партнеров с важной победой, пишет Sport.ua.

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Интересно, что на последний матч киевлян против "Аякса" (1:3) Шапаренко даже не полетел.

Отметим, что ранее Александр Хацкевич объяснял отсутствие игровой практики у Шапаренко опаской игрока вступать в борьбу после травмы.

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