Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом

Крайній із керівників державної фіскальної служби втік за кордон – начебто потребував лікування, утім, якої саме частини тіла і чому не могли Мирослава Продана вилікувати у клініці державного управління справами, що у Феофанії – достеменно нам невідомо.

І це при тому, що його попереднику на посаді Роману Насірову, якого нещодавно з клітки суду вивозили непритомним під картатою ковдрою, зрештою таки вдалося здоров'я собі покращити саме на Батьківщині, а от Мирославу Продану для цього знадобилося автівкою перетинати кордон з Молдовою – напевно, мав він сумніви щодо цілющіх можливостей Бориспільського аеропорту, або ж побоювався, що його там упізнають та заарештують.

Читайте також: Листування Продана справжнє, – Холодницький

А пам'ятаєте в Трьох Мушкетерах, коли їм треба було їхати до Британії за підвісками, що їх французька королева віддала своєму коханцю, то офіційно мушкетери прямували на води в Форж, щоби полікувати там пораненого Атоса – так мушкетери пояснювали мету своєї подорожі гвардійцям кардинала, які їх зупиняли.

Тож не виключено, що Мирослав Продан лише маскується тим, що йому потрібне лікування, а сам чкурнув у Велику Британію, не за підвісками королеви, звісно, просто саме там дуже полюбляють переховуватися сучасні заможні корупціонери.

А може й за підвіскою – бо вона ж була діамантовою, а сучасні українськи корупціонери так полюбляють саме діаманти! З ними зручніше тікати за кордон – пачки доларів дуже об'ємні, зливки золота дуже важкі, відтак діаманти – кращі друзі не тільки дівчат, а й українських прокурорів та чільників Державної Фіскальної служби.

Якщо Мирослав Продан, як той мушкетер Атос, таки вирушив лікуватися, то йому можна заїхати для цього, ну, не у Форж, а в турецький Бодрум – там для Продана і клімат непоганий, і два його маєтки чекають, які він таємно придбав по мільйону євро кожен, – пише про це видання ЦензорНет.

А з тими маєтками, Продан виявляється, спалився через свою банальну технічну неграмотність. Він наче й підстрахувався по повній – купував їх через посередників, із якими спілкувався за допомогою месенджеру Телеграм. Сучасні месенджері дійсно дуже надійні – ані зламати, ані перехопити переписку неможливо – там подвійне шифрування, ключів від якого не існує.

Тож і спецслужби і хакери безсилі. Утім, коли той свій месенжер відкриваєш на новому комп'ютері чи новому телефоні – він підтягує туди усі твої попередні розмови, це вельми зручно для користувача.

Читайте також: Людина Гройсмана, яка займала посаду незаконно: що відомо про Мирослава Продана

І схоже, саме цим й скористалася вітчизняна СБУ – їхні фахівці зайшли у месенджер Продана зі свого комп'ютера, підібравши пароль до його аккаунта – й побачили усю його переписку із посередниками, які для нього купували маєтки саме в турецькому Бодрумі. Звісно, це лише один із епізодів, звісно, це все має бути доведено в суді – тож називати злочинцем колишнього чільника ДФС Мирослава Продана, якого називають ставлеником чинного прем'єра Володимира Гройсмана – не можна, це було б протизаконно.

Якщо суд визнає його провину, чи якщо суд визнає провину його попередника Романа Насірова, якому закидають на посаді чільника ДФС завдання державі збитків на два мільярди, чи якщо суд визнає провину Ігоря Білоуса – цей той, хто вперше очолив ту Державну Фіскальну Службу і якого зняли, звинувативши в махінаціях з митницею, лише тільки тоді ми могли б поставити наступне питання – а чи правдиві усі ті звинувачення у бік чинного прем'єра.

Мовляв, кінцевим бенефіціаром усіх незаконних прибутків Державної фіскальної Служби в Україні є пан Володимир Гройсман? Звісно, такого бути не може, бо він же ж державний муж, стовп суспільства й взагалі безкомпромісний борець з корупцією.

Читайте також: Стрімка кар'єра екс-керівника ДФС Мирослава Продана: від друга Гройсмана – до втечі за кордон