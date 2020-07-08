Скандальный пророссийский блогер Анатолий Шарий прославился недавно дорогой испанской виллой. Поэтому его стали обвинять в отмывании денег, сам Шарий все такие упреки называет черной пиар-кампанией и провоцирует скандал. В Офисе Президента объяснили – Шарий делает это для того, чтобы поднять рейтинг перед выборами.

Чтобы выяснить происхождение средств, на которые Шарий удерживает партию и покупает виллы, журналист Сергей Иванов подал иск в суд, сообщает 24 канал.

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Журналист отметил, что Шарий отмывает деньги. В то же время сам блогер сказал, что такие иски – черная пиар-кампания, которую организует Офис Президента.

Что говорят в Офисе Президента

В Офисе Президента уже отреагировали на эти обвинения и заявили, что Шарий сам поднимает шум, чтобы поднять рейтинги своей "недопартии". Сейчас партия не преодолевает 5% барьер, чтобы пройти в Верховную Раду. Сейчас у них 3%, но это мало. Именно поэтому сейчас сторонники Шария и сам блогер активизировались.

Создание резонансного поля вокруг партии – это именно его методика привлечения внимания и перетягивания электората Зеленского на свою сторону,

– пояснил политолог Владимир Фесенко.

Откуда у Шария деньги на дорогу виллу

Пророссийский блогер Анатолий Шарий уже год является владельцем виллы на побережье Испании. Об этом узнали из собственных источников журналисты "Следствие Инфо". Ее стоимость, по подсчетам журналистов, примерно миллион евро. Сам Шарий признался, что стоит вилла в три раза больше. И это не единственная незарегистрированная недвижимость блоггера.

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Для сравнения, почти столько же – 4 миллиона евро – стоит испанская вилла пятого президента Петра Порошенко, которую журналисты когда-то обнаружили почти по соседству. И хотя относительно миллиардных состояний Порошенко много вопросов, источники финансирования Шария, который бежал за границу еще 8 лет назад, – загадка еще большая.

Испанская вилла Шария / Фото "Следствие инфо"

Я почему-то очень уверен, что эти деньги идут от врага. От страны-оккупанта. И это подтверждают мои источники в органах безопасности Украины. Возникают вопросы по уплате налогов в Украине, ведь он ФЛП здесь,

– сказал журналист Сергей Иванов.

Из официальных отчетов известно, что только за первый квартал 2020 года 3 общественные организации профинансировали партию Шария более чем на миллион гривен. Их учредители – работники и члены партии. Аналитик движения "Чесно" Дмитрий Черетун пояснил, что фактически организации дают деньги партии абсолютно легально, но происхождение этих средств все равно неизвестно.