Шарий создал партию и идет на выборы в Раду: что известно о пророссийском блогере

В Украине зарегистрировали политическую партию пророссийского блогера Анатолия Шария под названием "Партия Шария".

О регистрации партии Шария свидетельствует информация в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции.

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Партия зарегистрирована в Харькове, а руководителем политсилы указана Наталья Васильевна Чекман.



Информация о регистрации "Партии Шария"

Ранее Шарий на Youtube-канале сообщил о регистрации своей партии.

"Партия Анатолия Шария идет на выборы в парламент. Учитывая, что никаких олигархов рядом с нами нет, нам нужна помощь. Это, конечно, не деньги, потому что деньги у нас есть", – сказал Шарий в своем видеообращении.

Вместо этого он попросил помочь создать логотип партии, логотип для Facebook, слоганы и прочее. Шарий также объявил о наборе мажоритарщиков, которые будут баллотироваться в парламент от имени его политсилы.

Я не буду рассказывать вам о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, мы придем и вы получите европейские пенсии и так далее. Нет, мы идем наказывать. Огнем и мечом. Если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие,

– сказал Шарий.

Смотрите видео, на котором Шарий заявил о создании партии и поход в Раду:

Что известно про Анатолия Шария?

Известный в интернете украинофоб родом из Киева, видеоблоггер, бывший журналист, российский пропагандист. С 2014 года снял немало видеороликов с едкой критикой украинской власти с искажением фактов, предвзятостью, украшением, сарказмом и явной пророссийской риторикой. Родная сестра Елена называет Анатолия аферистом, вором и педофилом.

В так называемой своей журналистике Шарий появился в 2005 году в возрасте 27 лет. До того был завсегдатаем казино с ярко выраженной игровой зависимостью. Играть начал в 17 лет и за 9 лет кутежа успел спустить сотни тысяч долларов.

Паспорт Шарий получил только в возрасте 25. Для получения документа требовалась выписка из военкомата. Но в армии Шарий не служил, а чтобы избежать военной службы, по данным СМИ, – похитил из военкомата личное дело.

Журналистская деятельность

Свою любовь к игорным заведениям Анатолий перенес на новую профессию и прославился серией громких журналистских расследований об игорном бизнесе.



Шарий с подозреваемым в преступлениях нардепом-беглецом Александром Онищенко

Первый опыт в журналистике Шарий получил в глянцевых изданиях "Натали", "Единственная", "Полина". Работал в газетах "Сегодня" и "Московский Комсомолец". В 2008 году возглавил отдел расследований сайта "Обозреватель", которым руководил в течение 4 лет.

В 2009 году опубликовал материал об одесском детдоме "Жемчужинка", в котором утверждал, что детдом используется как прикрытие борделя для педофилов. Через год суд признал Шария виновным в клевете и тот заплатил истцам моральную компенсацию.

Уголовные дела и розыск

В 2011 году Шарий дважды выстрелил в посетителя киевского кафе из травматического пистолета и против нападающего возбудили уголовное дело. В том же году в авто Шария стреляли, однако сам он не пострадал. Впоследствии стало известно, что Шарий инсценировал покушение на себя и против него открыли второе дело.

В 2012 году Шарий был объявлен во всеукраинский розыск. К тому моменту он уже успел бежать из страны, несмотря на двойную подписку о невыезде. По чужому паспорту Шарий уехал в Москву, оттуда – в Нидерланды. Впоследствии ему предоставили статус политического беженца в Литве на 5 лет и вид на жительство в ЕС. Уголовные дела против себя беглец объяснял преследованиям со стороны власти Януковича.

Но вся помощь в свержении "банды Януковича" от Шария заключалась лишь в том, что он молчал и не говорил до начала в Украине Революции Достоинства. В 2013 году беглеца арестовал Интерпол по запросу украинской власти. Однако там буквально за день отказали Украине в экстрадиции Шария.



Шарий с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой

Пропаганда

С началом Евромайдана Шарий создал на YouTube свой канал, где начал публиковать видео с разбором событий в Украине. Основная тема сюжетов: разоблачение "фальсификаций" в украинских СМИ. При этом собственные "разоблачения" Шария правдивостью особо не отличаются.

Сюжеты Шария регулярно дискредитировали революцию Достоинства и ее лидеров, Вооруженные силы Украины в ходе конфликта на Донбассе и Нацполицию. Шарий пытался освещать события из жизни "ЛДНР". С 2017 года критикует оппозиционные силы в России, в частности Алексея Навального.

Ярче свою позицию украинофоба Шарий показал тем, что в грубой форме назвал жителей Западной Украины людьми второго или даже низшего сорта.

Между тем в российской прессе Шарий охарактеризован как человек с именем, которое "стало символом честной и непредвзятой журналистики".