Шарлиз Терон – 43: Топ лучших фильмов атомной блондинки

Голливудской актрисе Шарлиз Терон исполняется 43 года 7 августа. Как известно, Шарлиз очень избирательна в выборе ролей и полностью проживает характер своего героя.

Также Шарлиз не боится экспериментов: в фильме "Талли" она набрала 23 килограмма, а для фильма "Монстр" благодаря гриму изменилась до неузнаваемости. Предлагаем список фильмов Шарлиз Терон, которые стоит посмотреть.

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Адвокат дьявола

Это первая большая роль Шарлиз, которая принесла ей успех. Актерская игра Терон не была омрачена Аль Пачино и Киану Ривзом, которые исполнили в фильме главные роли.

Смотрите трейлер фильма "Адвокат дьявола":

Сладкий ноябрь

Это непростая мелодрама с чувственной историей любви. Партнером Терон по съемочной площадке снова стал Киану Ривз.

Смотрите трейлер фильма "Сладкий ноябрь":

Монстр

Это перевоплощение далось Шарлиз непросто: ради роли звезда поправилась на 13 килограммов и выглядела на экране, как настоящий монстр. За этот фильм Шерлиз получила "Оскара".

Смотрите трейлер фильма "Монстр":

Безумный Макс: Дорога ярости

Еще одно впечатляющее перевоплощение актрисы: хрупкая Шарлиз исполнила роль сильной и отважной Фариозы, которая преодолела настоящего тирана.

Смотрите трейлер фильма "Безумный Макс: дорога ярости":

Атомная блондинка

Здесь вы не найдете глубокий смысл, но точно увидите зрелищный и динамичный экшн.

Смотрите трейлер фильма "Атомная блондинка":

Талли

Ради этой роли актриса снова набрала вес – 23 килограмма! И все для того, чтобы передать зрителям жизнь уставшей мамы троих детей.

Смотрите трейлер фильма "Талли":