Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости в новом фильме: потрясающие фото

Голливудская актриса Шарлиз Терон удивила поклонников невероятным перевоплощением. Хоть звезда остались блондинкой, однако ее имидж изменился до неузнаваемости.

Как сообщает The Daily Mail, в Голливуде активно ведутся работы над созданием нового биографического фильма о знаменитом телепродюсере и экс-главе канала Fox News Роджере Эйлсе. Немало популярных звезд пригласили на съемки фильма. В частности, Николь Кидман, Кейт Маккинон, Робби, Эллисон Дженни.

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В таком звездном составе ярко выделялась 43-летняя Шарлиз Терон. Актриса настолько вошла в роль американской телеведущей Мегино Келли, ее можно с легкостью перепутать с журналисткой. Стоит отметить, что даже вблизи немалый грим выглядел очень реалистично.

Папарацци подловили знаменитость на съемочной площадке. Шарлиз Терон появилась в приталенное платье синего цвета и в нюдових туфлях на каблуках. В зажигательной блондинке сложно было узнать Шарлиз Терон.



Шарлиз Терон в новом фильме / The Daily Mail



Перевоплощение Шарлиз Терон / The Daily Mail

А вот так выглядит телеведущая Мегин Келли:



Мегин Келли / Fox News

К слову, фильм будет рассказывать об обвинении Роджера Эйлса в сексуальных домогательствах, что в 2016 году стали самым обсуждаемым скандалом в Голливуде. Тогда телеведущая Мегино Келли в числе других женщин дали резонансные показания против Эйлса. Менее чем через год после скандала 77-летний телепродюсер умер.