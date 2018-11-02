09:38
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости в новом фильме: потрясающие фото

      227 Читати новину українською
      Шарлиз Терон
      Шарлиз Терон / Washington Times

      Голливудская актриса Шарлиз Терон удивила поклонников невероятным перевоплощением. Хоть звезда остались блондинкой, однако ее имидж изменился до неузнаваемости.

      Как сообщает The Daily Mail, в Голливуде активно ведутся работы над созданием нового биографического фильма о знаменитом телепродюсере и экс-главе канала Fox News Роджере Эйлсе. Немало популярных звезд пригласили на съемки фильма. В частности, Николь Кидман, Кейт Маккинон, Робби, Эллисон Дженни.

      Читайте также: Шарлиз Терон заявила, что ее 6-летний сын – дочь: подробности

      В таком звездном составе ярко выделялась 43-летняя Шарлиз Терон. Актриса настолько вошла в роль американской телеведущей Мегино Келли, ее можно с легкостью перепутать с журналисткой. Стоит отметить, что даже вблизи немалый грим выглядел очень реалистично.

      Папарацци подловили знаменитость на съемочной площадке. Шарлиз Терон появилась в приталенное платье синего цвета и в нюдових туфлях на каблуках. В зажигательной блондинке сложно было узнать Шарлиз Терон.


      Шарлиз Терон в новом фильме / The Daily Mail


      Перевоплощение Шарлиз Терон / The Daily Mail

      А вот так выглядит телеведущая Мегин Келли:


      Мегин Келли / Fox News

      К слову, фильм будет рассказывать об обвинении Роджера Эйлса в сексуальных домогательствах, что в 2016 году стали самым обсуждаемым скандалом в Голливуде. Тогда телеведущая Мегино Келли в числе других женщин дали резонансные показания против Эйлса. Менее чем через год после скандала 77-летний телепродюсер умер.

      Теги: LifeStyle Шарлиз Терон Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      сегодня , 09:04 Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      Яніна Ткачук
      "В Питере пить" – вот и все туристические возможности россиян
      сегодня , 08:40 "В Питере пить" – вот и все туристические возможности россиян
      Злой Одессит
      Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      сегодня , 08:14 Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      Как судья, несмотря на отсутствие доказательств смерти человека признала его умершим
      1 ноября , 23:30 Как судья, несмотря на отсутствие доказательств смерти человека признала его умершим
      Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      1 ноября , 22:00 Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      Олексій Чибісов
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук